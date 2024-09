All'asta la Ford Interceptor di Blues Brothers 2000

L'esemplare di Ford Crown Victoria Police Interceptor, del 1991 e utilizzato da Dan Aykroyd per il film 'Blues Brothers 2000', va all'asta da Mecum. Dopo le registrazioni del film, remake del celebre 'The Blues Brothers', l'attore aveva deciso di tenere per se l'auto, salvo poi rivenderla per destinare l'intero ricavato al Chithalen Memorial Fund.





La vettura è ora in attesa di essere messa in vendita da Mecum, in occasione della sociale asta d'autunno, all'inizio del mese di ottobre. Il Police Interceptor di Aykroyd è mosso da un motore Ford Windsor V8, con circa 15.000 dollari di modifiche aggiunte.

L'auto viene venduto con una documentazione completa, tra cui una registrazione a nome di Aykroyd. 'Blues Brothers 2000' è un film commedia del 1998, diretto da John Landis, realizzato come sequel del classico del 1980. Il film è interpretato da Dan Aykroyd, che riprende il suo ruolo di Elwood Blues del film originale, accanto a John Goodman, Joe Morton e altri ancora.





