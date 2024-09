Con Lexus una parata di stelle a Venezia nel weekend

Continua la parata di ospiti illustri sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, nell'edizione numero 81, che vengono condotti da una flotta elettrificata composta da 35 Lexus.

Nel weekend, hanno calcato il tappeto rosso nella giornata di sabato 31 agosto, Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini, giunti al Lido per la presentazione del film "Battlefield", mentre Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Jurnee Smollett sono arrivati per figurare quando è stato presentato il film "The Order" che li ha visti protagonisti.

Domenica 1 settembre, invece, è stata la volta di Joe Alwyn, Felicity Jones, Adrien Brody, Georgina Chapman e Alessandro Nivola, a Venezia per la presentazione del film "The Brutalist"; nel corso del pomeriggio, sono arrivati Richard Gere, Isabella Ferrari e Kasia Smutniak per il premio Filming Italy Venice Award e, per per la presentazione del film "Wolfs" hanno preso la scena Austin Abrams, Amy Ryan, Brad Pitt e George Clooney. Sulla sfondo il concept di Lexus LF-ZC ha offerto emozioni taglienti con le sue linee aerodinamiche che si accompagnano ad un assetto ribassato. Il design, favorito dal sistema di propulsione elettrico, è caratterizzato da sbalzi ridotti ed offre spazio ad una cabina abitativa che diventa protagonista: in un ambiente a tutto schermo, interagisce con gli occupanti tramite l'intelligenza artificiale di nuova generazione ad un livello sempre più vicino a quello dell'interazione umana.

Nell'abitacolo, inoltre, per favorire lo sviluppo sostenibile ed il riciclo è stato scelto il bambù come materiale caratteristico.

