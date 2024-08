Viabilità: 17 milioni a Provincia di Caserta per rete viaria

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Caserta più di 17 milioni e mezzo di euro per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, relativi al quinquennio 2025-2029. Sono in totale 27 i progetti approvati dal Ministero sulla base del lavoro portato avanti dagli uffici del Settore Viabilità della Provincia (coordinato dal dirigente Gerardo Palmieri). "Questi fondi - ha detto il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca - ci consentiranno di proseguire l'opera di manutenzione e ammodernamento della rete viaria provinciale, avviata negli anni scorsi". Si tratta di 3 milioni e mezzo di euro all'anno per i prossimi cinque anni, che permetteranno di intervenire su aree strategiche della provincia casertana, a partire dalla SP 224 "Via Incaldana" a Mondragone, fino alla SP 107 "Formicola-Dragoni", alla 65 "Piana di Caiazzo - Villa Santa Croce, alla SP 78 "San Marco - Castel di Sasso".





