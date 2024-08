Bentley Blower Jnr è ora configurabile online

Dopo il successo riscosso con il lancio della Bentley Blower Jnr alla Monterey Car Week dello scorso anno, Bentley e Hedley Studios (ex The Little Car Company) presenta ora una serie di opzioni configurabili per la vettura realizzata in scala dell'85 per cento, completamente elettrica e utilizzabile su strada, del leggendario modello Bentley del 1929.

La Bentley Blower Jnr configurabile ha fatto il suo debutto pubblico alla Monterey Car Week in California dello scorso 15 agosto. Rifinito con una tinta bianca all'esterno e con un interno in pelle Cricket Ball, ovvero 'The White Pack', Bentley Blower Jnr è stata esposto durante la settimana dedicata alle auto d'epoca.

I clienti alla ricerca del loro modello personalizzato, possono ora visualizzare le specifiche individuali tramite un nuovo configuratore online, che consente di costruire e commissionare un Bentley Blower Jnr interamente su misura e con caratteristiche uniche per ogni esemplare.

Con migliaia di configurazioni possibili, compresi i colori interni ed esterni, le opportunità di personalizzazione si estendono fino ai numeri dipinti a mano e alle bandiere nazionali aggiunte alla carrozzeria.



