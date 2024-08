A Gragnano in funzione nuovi autovelox sulla Statale per Agerola

A partire dal 1° settembre 2024, entreranno ufficialmente in funzione tre nuovi autovelox installati lungo la Statale che collega Gragnano ad Agerola, attraversando i suggestivi Monti Lattari. Questi dispositivi, posizionati strategicamente lungo un tratto di strada noto per l'elevato numero di incidenti, spesso purtroppo anche mortali, rappresentano una misura decisa dall'Amministrazione Comunale per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la vita dei cittadini.

Gli autovelox, installati lo scorso marzo, monitoreranno costantemente la velocità dei veicoli, sia auto che scooter, che percorrono questo importante collegamento viario tra i comuni dei Lattari. La velocità massima consentita su questo tratto è fissata a 50 chilometri all'ora, e tutti i trasgressori che supereranno questo limite saranno automaticamente sanzionati.

Il sindaco Nello D'Auria ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la comunità: "La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Abbiamo deciso di installare questi autovelox per contrastare l'eccesso di velocità su una strada particolarmente pericolosa, dove troppe vite sono state spezzate. Siamo certi che questa misura contribuirà a ridurre significativamente il numero di incidenti, rendendo le nostre strade più sicure per tutti. Invito i cittadini a rispettare i limiti di velocità e a considerare questa iniziativa non come una punizione, ma come un necessario intervento per il bene della collettività. Ringrazio la Prefettura e la Polizia Municipale per l'impegno nella realizzazione di questa iniziativa" L'installazione delle telecamere di controllo della velocità lungo la Statale per Agerola è parte di un più ampio piano di interventi volti a migliorare la sicurezza sulle strade del territorio. L'amministrazione comunale di Gragnano continuerà a monitorare l'efficacia di queste misure e a studiare ulteriori iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini.



