Salone di Parigi edizione numero 90, ci saranno 34 Case auto

Gli organizzatori del Mondial de l'Auto, evento più noto come Salone di Parigi, hanno diffuso l'elenco definitivo (salvo sorprese dell'ultimo minuto) dei 101 espositori che saranno presenti nella varie categorie merceologiche all'edizione numero 90, quella che è in programma dl 14 al 20 ottobre.

Nei padiglioni dell'area espositiva a Porte de Versailles, dove a breve inizierà l'allestimento degli stand, è prevista una presenza davvero significativa rispetto agli eventi europei degli ultimi anni, compreso quello tedesco che, com'è noto, si svolge in alternanza biennale proprio con Parigi.

L'elenco alfabetico presente sul sito https://mondial.paris/le-salon e relativo hai costruttori di veicoli dettaglia la partecipazione di Aixam-Mega, Alfa Romeo, Alpine, Audi, Bmw, Byd, Cadillac, Citroën, Dacia, Dangel, Eon Motors, Ford, Forthing Dongfeng, Guangzhou Automobile, Iveco, Kia, Jiangsu Skywell Automobile, Kilow, Ligier, Maxus, Microlino, Mini, Mobilize, Moke Suncar, Pardo Cars, Peugeot, Renault, Renault Pro+, Seres, Skoda, Thk, Volkswagen e Xpeng.

