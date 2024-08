Auto: nel Gt al Mugello trionfa la Bmw con Hesse-Klingmann

All'autodromo del Mugello di Scarperia, la Bmw G82 M4 della coppia formata dai tedeschi Max Hesse e Jens Klingmann ha conquistato gara 1 del campionato italiano Gran turismo sprint nella classe Gt3. Dietro ai vincitori si sono piazzate le due Audi R8 Lms condotte rispettivamente dagli equipaggi composti dal bresciano Leonardo Moncini e dal romano Andrea Cola, e dal foggiano Pietro Delli Guanti e dal potentino Rocco Mazzola.

Al via il primo dei due colpi di scena: il padovano Mattia Michelotto che in coppia col belga Gilles Stadsbader su Lamborghini Huracan Gt3 evo2 erano leader del campionato, si tocca in rettilineo con le due Ferrari 296 dei milanesi Lorenzo Bontempelli e Stefano Marazzi. I tre piloti sono costretti al ritiro per i danni subiti dalle loro vetture, mentre la gara viene sospesa per oltre 30 minuti per permettere ai commissari di rimuovere le auto e ripulire il nastro d'asfalto dai detriti di carbonio lasciati in pista dalle carrozzerie danneggiate. Al nuovo via il finlandese poleman Nurmi (Ferrari 296) mantiene la testa della corsa fino al momento di lasciare il volante al suo compagno, lo svizzero Jasin Ferati che però, secondo colpo di scena, a 3 minuti dal termine della gara esce di pista spinando la strada verso la vittoria a Max Hesse. Alla luce di questo risultato Jens Klingmann è il nuovo leader del campionato. Nella classe Gt Cup si sono invece imposti il francese Stephane Tribaudini e il torinese Ignazio Zanon (Lamborghini Huracan St Evo 2). Anche questa corsa è stata fermata con la bandiera rossa, in questo caso per un guasto alla Ferrari 488 Challenge del belga Gilles Renmans che ha perso molto olio alla curva Correntaio facendo uscire di pista ben sette vetture, cinque delle quali costrette al ritiro.

Al Mugello si sono svolte anche le gare di altri quattro campionati: in Euro 4 l'indiano Akshay Bohra ha vinto la gara odierna; in F2000 si è imposto lo svizzero Sandro Zeller; stesso risultato anche per il finlandese Benjamin Sylvestersson (Bmw M4) e per il bellunese Andrea Bistrot, vincitori rispettivamente nella Gt4 Italy e nel Mini Challenge Italia. Domani si replica con le seconde gare di ogni categoria. Semaforo verde a partire dalle ore 8,50.



