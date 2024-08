Auto rubate a Roma e garagista investito, caccia a banda

Due auto rubate in garage a pagamento nel centrale quartiere Prati a Roma con un guardiano investito per guadagnarsi la fuga. E' accaduto nei giorni scorsi. Il primo colpo in un garage a pochi passi da piazzale Clodio la sera del 17 agosto, il secondo due sere fa in viale Angelico. In questo caso il garagista, nel tentativo di fermare i ladri, è stato investito. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Si ipotizza si tratti della stessa banda. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Prati.



