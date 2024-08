McLaren 750S: arrivano i nuovi Contrast Pack by MSO

La McLaren 750S è arrivata sul mercato nel 2023 come evoluzione della 720S; ora per la supercar inglese è il momento di nuovi pacchetti creati dal reparto di personalizzazione del brand, McLaren Special Operations (MSO).

Nello specifico, si tratta dei nuovi MSO Contrast Pack disponibili nel corso del processo d'acquisto.

Entrando nel dettaglio, il Contrast Pack 1 offre una selezione di verniciature MSO non disponibili tra i colori in gamma: Volcano Red, Volcano Orange, Anniversary Orange, Solar Yellow, Napier Green, XP Green, Tokyo Pearl, Viola Viola, Dove Grey, Soho Grey, Tarmac Black, Alaskan Diamond White. Inoltre, presenta un trattamento della vernice per le pinze dei freni e per le calotte dei retrovisori con colori abbinati o contrastanti a seconda del colore della carrozzeria scelto.

Il Contrast Pack 2 aggiunge anche i rivestimenti interni completamente in Alcantara e in Carbon Black con accenti colorati e poggiatesta con motivo MSO, che vanno ad abbinarsi o a contrastare con il colore del corpo vettura MSO. "I miglioramenti arrivati con il model year e le nuove opzioni offerte da McLaren Special Operations - afferma George Biggs, chief sales & marketing officer, McLaren Automotive - assicurano che la 750S rimanga una supercar di riferimento".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA