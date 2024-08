Porsche 911 Speedster: una one-off su base 993

Per colmare una mancanza nella sua collezione, quella della 911 Speedster della generazione 993, il designer milanese Luca Trazzi si è rivolto al team Sonderwunsch di Porsche e, dopo oltre tre anni di lavoro, ha realizzato il suo esemplare unico basato su una 911 Carrera Cabriolet (Tipo 993) del 1994.

"In questa veste e con una gamma così ampia di modifiche, la 911 Speedster - ha spiegato Alexander Fabig, vice president individualisation & classic di Porsche - costituisce la nostra prima Factory One-Off realizzata per un cliente finale".

Un modello che ha calcato il palcoscenico, del Monterey Car Week grazie alla sua unicità. Tra le particolarità dell'auto spicca la vernice per la carrozzeria giallo brillante sviluppata come tonalità specifica, che si distingue anche per il nome decisamente particolare, Giallo Otto, ripreso da quello del cane del cliente.

Questa one-off presenta i caratteristici cofano posteriore e parabrezza della Speedster contornati da una sottile cornice nera che ne intensifica l'effetto. Inoltre, sfoggia retrovisori esterni neri e conici, che riprendono la classica linea delle auto sportive degli anni sessanta, e le luci diurne a quattro punti dei modelli Porsche moderni, mentre la silhouette del cofano posteriore è stata completamente ridisegnata da Luca Trazzi. I cerchi in lega leggera da 18 pollici presentano un design Turbo e sono verniciati in nero, con profilo a contrasto in giallo, le protezioni para-sassi nere, invece, poste davanti alle ruote posteriori, sono elementi di design funzionali provenienti da altre generazioni della Speedster ed in sintonia con le maniglie delle portiere nere e con le prese d'aria dello spoiler anteriore. Completano il quadro esterno gli indicatori di direzione, le luci posteriori e la fascia luminosa reinterpretati.

L'abitacolo vede i rivestimenti in pelle nera dominanti con impunture decorative in giallo, sui poggiatesta è ricamato il logo Speedster, mentre l'elemento di spicco è costituito dalle sezioni centrali dei sedili caratterizzate da un motivo quadrettato in giallo e nero. Non mancano elementi in carbonio sul cruscotto, sulla console centrale e sulle leve del freno a mano e del cambio. Infine, l'infotainment, è completo di sistema di navigazione ed Apple CarPlay. Sotto pelle troviamo il motore, il telaio, lo sterzo e l'impianto frenante della 911 Carrera RS (Tipo 993).

