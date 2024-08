All'asta l'originale Studebaker M5 dei Grateful Dead

E' un pick-up che trasuda suoni di rock'n'roll, quello messo all'asta da Worldwide Auctioneers. Il veicolo in questione è infatti l'originale Studebaker M5 del 1949 che è stato a lungo usato dai Grateful Dead come loro mezzo principale, tanto da avergli trovato anche un nome, The Dred, e una nuova verniciatura in linea con l'estetica del gruppo.

Nel corso degli anni, questo pick-up è apparso anche sulla rivista Rolling Stone e in una serie di altre pubblicazioni. Il veicolo è un pezzo unico della storia del rock n'roll e ora viene offerto in vendita per la prima volta dopo anni. La Studebaker M5 era un membro della serie di pick-up Studebaker M che entrò in produzione nel 1938, poco prima della seconda guerra mondiale, e rimase in produzione fino al 1952.

Di proprietà di Owsley Stanley, l'uomo del suono originale dei Grateful Dead che ha influenzato una lunga serie di musicisti con il suo modo di produrre, The Dred è stato usato per trasportare l'attrezzatura della band negli anni Sessanta.

Il pick-up è servito anche per trasportare gli strumenti della band a Los Angeles in occasione della registrazione del primo album, 'The Grateful Dead'.







