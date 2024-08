All'asta le auto storiche della Collezione Forgione

La collezione di auto storiche di Gennaro Forgione all'asta su Car & Classic. La piattaforma dedicata agli acquisti e alle vendite di veicoli storici, mette infatti in vendita la collezione di Forgione, uno dei massimi esperti di veicoli storici in Italia e mancato poco più di un mese fa, a 86 anni.

Grande appassionato di motori d'epoca, Forgione possedeva auto storiche che custodiva conservandole con la massima cura grazie all'ausilio di un meccanico che vi si dedicava regolarmente. Per la prima volta le sue auto sono ora disponibili all'asta e, come sempre su Car & Classic, la durata delle vendite sarà settimanale. Verranno svolte aste in contemporanea, a partire da domenica 22 settembre, per le 7 auto della collezione.

Per gli interessati sarà possibile visionarle dal vivo il giorno 19 settembre a Roma, dalle 16 alle 20, in via Pontina 432, dopo averne fatta richiesta contattando il venditore direttamente nelle pagine delle automobili di interesse. Fra le meraviglie della Collezione Forgione spiccano, tra le altre, un'Alfa Romeo del 1932 e una 6C 1750 Coupé Touring con lussuosi interni in velluto rosso, tendine e passamanerie.

Altra autovettura di punta della Collezione Forgione è la Dino 246 GT rossa del 1972, così come c'è una Lancia Aurelia B20 del 1953. Si tratta di uno dei primi esemplari prodotti in assoluto. Tra le regine, anche una Porsche 356 C del 1964, la versione con 75 CV del modello che, nel 1948, divenne la prima automobile made in Zuffenhausen prodotta in serie.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA