Le offrono aiuto per cambiare ruota dell'auto ma la derubano

Si sono offerti di aiutarla per cambiare la ruota dell'auto ma l'hanno poi derubata. E' accaduto a una cinquantenne nel primo pomeriggio di ieri nella zona tra Novoli e Peretola a Firenze; la Polizia, che si sta occupando del caso, sospetta possa trattarsi di un un nuovo modus operandi per portar via le borse a donne sole al volante. Per questo mette in guardia tutti gli utenti della strada per i quali resta sempre valido il consiglio di chiamare subito il 112Nue al minimo sospetto.

La vittima del furto, secondo quanto spiega la Questura, era da poco uscita dal lavoro quando, arrivata in auto all'altezza di via Pistoiese, si sarebbe accorta di avere la ruota posteriore destra a terra. Fermatasi, sarebbe stata avvicinata da un'altra vettura con a bordo due sconosciuti che si sarebbero subito offerti di aiutarla. Ma mentre era in corso il cambio della gomma, con la scusa di dover prendere un attrezzo nella loro macchina, i due si sarebbero allontanati, ripartendo velocemente. In quel momento la vittima avrebbe realizzato che la sua borsa, con effetti personali, carte di pagamento e un Iphone di ultima generazione, era sparita. La donna è stata poi soccorsa dagli agenti di una volante poco dopo in strada.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA