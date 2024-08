Al Mugello la penultima tappa del Gt italiano sprint

Torna questo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il campionato italiano Gran turismo sprint per disputare il penultimo round della stagione. La lotta al vertice della categoria Gt3 sarà molto serrata con ben 4 team racchiusi in soli 16 punti.

In testa c'è la coppia formata dal padovano Mattia Michelotto e dal belga Gilles Stadsbader su Lamborghini Huracan Gt3 evo2, seguita a nove punti dall'Audi R8 Lms Gt3 del foggiano Pietro Delli Guanti e del potentino Rocco Mazzola. Staccate rispettivamente di 15 e 16 punti dalla vetta troviamo la Bmw G82 M4 del tedesco Jens Kigmann e la Lamborghini Huracan Gt3 evo2 del duo Cazzaniga/Di Folco. Nella classe Gt Cup troviamo invece in testa al campionato la Lamborghini Huracan St evo2 della coppia di cugini Giacomo e Matteo Pollini.

Ma il weekend al Mugello vedrà scendere in pista anche il Mini Challenge, il Trofeo F2000, l'Euro4 e la gara del Campionato italiano in circuito di auto storiche, formata da vetture che vanno dagli anni 60 agli anni 90. La giornata di venerdì sarà dedicata al mattino alle prove libere e al pomeriggio alle prime qualifiche, il sabato mattina verranno assegnate le ultime pole position, mentre nel pomeriggio il via a tutte le prime gare di ogni categoria. La domenica infine, si replicherà con le seconde gare di ogni campionato. Tutte le informazioni sul sito di Mugello Circuit.



