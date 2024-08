Yangwang U9 completa 6 mesi di test al Nürburgring

Yangwang, brand di lusso di proprietà di BYD, ha chiuso un programma di test della durata di 6 mesi per la supercar U9 sull'impegnativo tracciato del vecchio Nürburgring, come riporta autonewschina.com. Il team di sviluppo ha migliorato le capacità della vettura in oltre 30 sezioni critiche della pista, affinandola in 150 aspetti tecnici, per consentirle di affrontare in sicurezza il circuito.

Un risultato importante, comunicato a seguito della produzione del primo lotto di U9 avvenuta di recente.

Nello specifico, la Yangwang utilizza una monoscocca in fibra di carbonio realizzata utilizzando una tecnologia di incollaggio avanzata e perfezionata per oltre 10 anni. Le consegne ai primi clienti sono previste, sempre in base a quanto riferisce autonewschina.com, entro la fine del mese.

Questa supercar a batteria lunga quasi 5 metri, dal peso di 2.450 kg, è spinta da 4 motori elettrici che generano ben 1.680 Nm di coppia, e la proiettano da 0 a 100 km/h in 2,36 secondi facendole raggiungere, dove consentito, i 319,19 km/h.

La sportiva 100% elettrica cinese, dal prezzo equivalente a circa 208.000 euro, offre 450 km di autonomia, grazie alla batteria da 80 kWh, che permette anche la ricarica super veloce: dal 30 all'80% in 10 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA