Donald Trump prenderà misure per cercare di limitare le esportazioni di veicoli, prodotti dalle tre maggiori case automobilistiche di Detroit (General Motors, Ford, e Stellantis) e da altre, dal Messico per i consumatori statunitensi, imponendo nuovi dazi. Lo ha detto lo stesso tycoon in una intervista alla Reuters pubblicata sul sito.



