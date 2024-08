La Ferrari 550 Maranello rinasce nelle forme della Veloce12

In occasione del Monterey Car Week 2024, Touring Superleggera ha presentato la Veloce12 al The Quail. Questa vettura, che sarà realizzata in sole 30 unità, ognuna delle quali richiederà 5.000 ore di lavorazione artigianale e sarà venduta ad un prezzo di 690.000 euro, da aggiungere al costo della donor car, mira a catturare l'esperienza analogica degli anni '90, affinando le dinamiche di guida del 21° secolo, come si legge sul sito dell'azienda.

La base, come si evince dalle foto, è quella affascinante, della Ferrari 550 Maranello, che è stata levigata nelle linee e rivista all'interno con una grande cura artigianale. Sotto pelle alberga il V12 da 5,5 litri abbinato al cambio manuale che, adesso, eroga 503 CV di potenza. Ampio l'utilizzo della fibra di carbonio in tutta l'auto, per ridurne il peso complessivo ed ottenere una maggiore rigidità in favore della guidabilità. "La Veloce12 è una celebrazione del design, delle prestazioni e dell'arte artigianale - ha affermato Markus Tellenbach, ceo di Touring Superleggera - siamo orgogliosi di condividere questo traguardo con il mondo e non vediamo l'ora di continuare a spingere i confini dell'eccellenza del design automobilistico".





