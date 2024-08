Pebble Beach 2024: ricco elenco di trofei vinti da Maserati

Quello di Pebble Beach è il Concorso di Eleganza per eccellenza (questa era la 73ma edizione) e da sempre porta sulla costa californiana, a sud di Monterey, l'eccellenza delle vetture storiche e delle auto da collezione. Un evento lungo, accurato e articolato, che ha visto la presenza sul green dell'omonimo golf club di ben 214 'gioielli' provenienti da 16 diversi Paesi.

Oltre al trofeo Best of Show (che ha visto i giudici impegnati su un rosa di quattro finaliste tra cui l'avveniristica Lancia Stratos HF Zero Bertone) gli organizzatori hanno premiato i vincitori delle 25 classi e attribuito una serie di importanti premi speciali. Proprio all'auto disegnata da Marcello Gandini alla fine degli Anni '60 - oggi di proprietà del californiano Phillip Sarofim - è stato assegnato, oltre al premio di vincitore della classe V-1 (wedge-whaped concept cars & prototypes early) anche il prestigioso Gran Turismo Trophy.

Ma restando nell'ambito delle eccellenze italiane, a far man bassa di trofei è stata la Maserati che era peraltro presente a Pebble Beach con tre classi dedicate, la P-1 (Maserati Road Cars), la P-2 (Maserati Race Cars) e la Q-1 (Maserati Frua). Il Tridente ha ottenuto ben cinque premi speciali, più di ogni altra marca presente al Concorso. Il trofeo Strother MacMinn per la 'Most Elegant Sports Car' è andato alla Maserati A6GCS Frua Spyder del 1955 di proprietà dei cliforniani Jonathan e Wendy Segal.

L'analogo Jules Heumann Most Elegant Open Car Award è stato assegnato alla Maserati A6G/54 2000 Zagato Spyder del 1955 di Chris Shane proveniente da Manhattan Beach, California. Ben tre vetture del Tridente hanno ottenuto i cosiddetti Special Awards.

Quello dell' ArtCenter College of Design è andato alla Maserati A6G Zagato Berlinetta di Jonathan & Wendy Segal (San Diego, California) mentre la Phil Hill Cup è stata conquistata dalla Maserati 450S Zagato Berlinetta classe 1957 di Rob Walton (Scottsdale, Arizona). Infine il Tony Hulman Trophy è stato attribuito alla monoposto Maserati 250F del 1956 di proprietà di Lawrence Auriana (Greenwich, Connecticut). Tre invece gli award ottenuti dalle Ferrari. Sono il Chairman’s Trophy alla 330 GTC Coupé Speciale; l'Enzo Ferrari Trophy alla 365 GTB/4 Scaglietti Competizione e il FIVA Postwar Trophy alla 250 GT Scaglietti Berlinetta Lusso.

