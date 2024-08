Autovelox, circolare del prefetto di Napoli

"In relazione al delicato tema delle modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità previsti dal Codice della strada (c.d. "autovelox")", il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nei primi giorni di agosto, ha richiamato l'attenzione dei Comuni e degli altri proprietari e gestori delle strade urbane ed extra urbane dell'area metropolitana, con una dettagliata circolare contenente la disciplina organica "per il corretto posizionamento e utilizzo di tali strumenti, nonché l'invito ad una attenta classificazione delle arterie di competenza ed alla ricognizione dei dispositivi già esistenti, per un adeguamento alla normativa di settore ove necessario".

L'argomento è stato, altresì, oggetto di specifico approfondimento nell'ambito del Tavolo permanente, attivo in Prefettura sul tema dell'incidentalità stradale, che si occuperà anche del monitoraggio sulle predette attività di verifica e di adeguamento dei dispositivi "autovelox" da parte dei proprietari e gestori delle reti stradali, al fine di scongiurarne l'utilizzo non corretto.



