A Torino auto storiche, emblemi di stile e icone su ruote

Per gli appassionati di il Salone di Torino di quest'anno, in programma dal 13 al 15 settembre, si preannuncia come un evento imperdibile. Per ogni giornata della manifestazione è, infatti, prevista una sfilata a tema con gioielli a motore del passato, del presente e del futuro, vetture del Motorsport e persino Formula 1. Parate che coinvolgeranno visitatori e curiosi lungo un circuito cittadino che dallo start di piazza San Carlo si articolerà toccando via Roma e piazza Castello.

La prima sfilata, quella di venerdì, con partenza alle 10, celebrerà la storia dell’automobile, con un doveroso omaggio alle antenate delle quattroruote odierne e una parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli. A seguire, sarà la volta delle prime vetture del 1900 con motore a scoppio per poi passare alle iconiche one-off e ai prototipi, realizzati dal 1960 dai grandi carrozzieri. Alle 11.15 premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori e un'ora dopo spazio alle auto che hanno fatto la storia del Motorsport.

"I capolavori del design" è il tema della seconda giornata di sfilate "con prototipi ed edizioni limitate dei grandi carrozzieri - chiariscono gli organizzatori - che sfileranno nel circuito cittadino insieme alle one off restomod, a seguire la parata delle Formula 1 storiche e delle regine di tutti gli sport motoristici". Le auto sportive saranno le grandi protagoniste anche della passerella di domenica, al via alle 11, con "la celebrazione del mito di Miki Biasion con oltre 100 leggendarie Delta integrali che sfileranno prima delle Formula 1 storiche e delle regine di tutti gli sport motoristici. Chiuderanno la parata i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA