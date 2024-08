Rara Schuppan-Porsche 962 CR all'asta il 16 agosto

Realizzata sulla base della vittoriosa Porsche 962 dal pilota australiano Vern Schuppan, che con la 956 vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1983, la 962 CR, sviluppata con il supporto della giapponese ASC, acronimo di Art Sports Corporation, e progettata da Michael Simcoe, fu realizzata in soli due esemplari definitivi sui 50 previsti. Uno di questi verrà messo all'asta da Mecum il 16 agosto, durante il Monterey Car Week, e dal sito della casa d'asta si apprende che ha all'attivo solamente 91 miglia, l'equivalente dei nostri 146 km.



A livello motoristico è spinta da un flat six 3.4 da 600 CV, accoppiato ad un cambio manuale a 5 rapporti, che nel 1992 la rese per un breve periodo la vettura stradale più veloce al mondo, prima che la sua velocità massima di 370 km/h venne superata dalla McLaren F1.

Praticamente, è un'auto nuova, il cui telaio è il numero 05/50, ed è stata la seconda delle uniche due 962 CR costruite in maniera definitiva. La storia dice, infatti, che sono state realizzate una 962 LM in veste di prototipo, due 962 LM da strada, due 962 CR prototipo e due esemplari finiti e completi.

Poi la produzione si interruppe a causa della crisi economica giapponese.

Non è chiaro il valore che questa vettura, considerata la sua rarità, potrà raggiungere, ma tra due giorni lo scopriremo.





