Una Rolls Royce Spectre speciale firmata Novitec

Dopo qualche anticipazione, Novitec ha svelato il suo kit per Rolls-Royce Spectre. Per l'elettrica di lusso, il preparatore ha puntato sulla semplicità, scommettendo su un nuovo spoiler anteriore pensato per mantenere la stabilità all'aumentare della velocità, così come su altri inserti frontali, luci laterali a LED integrati e uno spoiler per il cofano del bagagliaio.

Le aggiunte in fibra di carbonio migliorano l'aerodinamica e un set di cerchione aftermarket si aggiunge all'offerta. Sono chiamati SP3 e sono stati realizzati in collaborazione con Vossen. I clienti possono scegliere tra 72 colori per le leghe e possono ordinarli con una finitura superficiale lucida, spazzolata o verniciata. Le ruote 10x24 pollici sono state avvolte in pneumatici 295/30 ad alte prestazioni.

Gli interessati possono anche optare per un interno personalizzato, in quanto Novitec è più che capace di alzare il livello quando si tratta di personalizzazione in auto. La nuova rivestitura in pelle di alta qualità in numerose tonalità e altri dettagli indicheranno la personalizzazione speciale della vettura.

Migliorare le prestazioni di un veicolo elettrico è piuttosto difficile, quindi la GT di lusso gode ancora di 900 Nm di coppia e la sua configurazione a doppio motore genera una potenza combinata 567 cavalli (575 cv/ 430 kW). Il tutto, per la cifra di 420000 dollari.

