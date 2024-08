Tesla Model 3, cattiveria estrema con body kit di Liberty Walk

Di solito siamo abituati a vedere realizzazioni di Liberty Walk per delle vetture che rappresentano dei "mostri sacri" per gli appassionati, come la Ferrari F40 o la Lamborghini Countach, ma l'azienda ha deciso di cimentarsi anche con la Tesla Model 3, capace di offrire delle performance degne di nota.

Infatti, la variante Performance ha una potenza di picco di 460 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e arriva a toccare i 262 km/h, dove consentito. Per qualcuno però determinate prestazioni meritano un corpo vettura più caratterizzato, ed è qui che interviene Liberty Walk, che offre un body kit in due varianti, di cui una meno estrema, visto che fa a meno dei passaruota esagerati. Comunque, in entrambi i casi, l'elettrica a stelle e strisce guadagna uno splitter anteriore, delle minigonne laterali ed un assetto che la rende decisamente prossima all'asfalto, oltre ad uno spoiler a becco d'anatra che caratterizza il posteriore. Nel primo caso la spesa si ferma a 6.270 dollari, circa 5.700 euro; nel secondo invece, che annovera i passaruota che sembrano presi in prestito da un'auto da corsa, il costo è di 7.920 dollari, l'equivalente di circa 7200 euro. L'effetto è notevole, perché la silhouette filante della berlina diventa muscolosa e possente, assumendo una cattiveria da sportiva estrema.



