Dodge Charger Daytona Scat Pack: EV con sound da V8

Con un video diffuso sul canale YouTube di Stellantis North America, Dodge offre circa 2 minuti di sound da V8 abbinato alla nuova Charger Daytona Scat Pack elettrica, che viene ripresa mentre sfreccia e si produce in donuts a ruote fumanti, per mostrare le potenzialità del nuovo sistema di scarico Fratzonic. Questo agisce raccogliendo tutti gli input forniti da chi è al volante, come la posizione del pedale dell'acceleratore, la velocità raggiunta, e la coppia erogata, al fine di adeguarvi il sound e migliorare la sensazione immersiva con la vettura. Nello specifico, la modalità Sport presenta un'uscita audio media, mentre le modalità Drag, Drift, Donut e Track offrono un sound più intenso.

Ovviamente, trattandosi di un'auto elettrica, è disponibile anche una modalità Stealth, per viaggiare nel massimo del silenzio. Per attivare il sistema di scarico in questione basta sfruttare il touchscreen centrale da 12,3 pollici e decidere il suono della vettura in base alla situazione o allo stato d'animo. "Sappiamo che i nostri appassionati vogliono quella sensazione viscerale che si prova quando si guida una muscle car Dodge - ha affermato Matt McAlear, ceo del brand - e il nuovo sistema Fratzonic della Charger offre lo spirito adrenalinico che si aspettano. Reagisce a input e situazioni di guida specifiche, offrendo al conducente una connessione diretta con la sua nuova Charger. In parole povere, quando la senti e la senti, saprai che è una Dodge Charger Daytona".



