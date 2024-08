Modena omaggia Enzo Ferrari nel 36/o anniversario della morte

"Un simbolo di innovazione, passione e determinazione". Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ricorda così la figura di Enzo Ferrari in un telegramma inviato al figlio Piero e alla famiglia in occasione del 36/o anniversario della morte del Drake, avvenuta il 14 agosto 1988. Mercoledì al cimitero di San Cataldo a Modena è in programma il tradizionale omaggio alla tomba, con la deposizione di un cesto di fiori, mentre nella parrocchia di San Biagio a Maranello sarà celebrata una messa commemorativa.

Mezzetti esprime gratitudine e ricordo per "una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia e nel cuore della nostra città: Enzo Ferrari non è stato solo un pioniere dell'automobilismo, ma anche un simbolo di innovazione, passione e determinazione. Il suo straordinario impegno e la sua visione hanno portato il nome di Modena nel mondo, rendendola sinonimo di eccellenza e bellezza. È con orgoglio che vediamo come la figura di Ferrari sia stata celebrata a livello internazionale attraverso il recente film di Michael Mann, che ha portato la sua storia sugli schermi di tutto il mondo".

Questa ricorrenza - aggiunge Il sindaco di Maranello, Luigi Zironi - "ogni anno ci emoziona, ci riporta alla profonda passione con cui il Drake ha creato il mito Ferrari, intrecciandone il destino alla nostra terra. Una terra che ha condiviso il suo amore per i motori e le sue ambizioni, e che ora continua a custodire la memoria delle sue gesta con l'affetto e la fierezza che si riserva solo ai più grandi".





