In vendita una Kawasaki KZ1000 del 1978 in stile Mad Max

Una Kawasaki KZ1000 del 1978 in stile Mad Max, costruita dal progettista di moto J.T. Nesbitt a New Orleans, in Louisiana, è stata messa all'asta su Bring A Trailer. Il modello è ispirato alla moto di Bubba Zanetti del film 'Mad Max' e nel progetto mirava a ricreare l'iconico mezzo post-apocalittico del film. La moto è ora in vendita per finanziare la prossima impresa di Nesbitt.

La ricostruzione della Kawasaki KZ1000 ha richiesto l'aggiunta di una semi carenatura in fibra di vetro frontale e una sezione della coda, così come un parabrezza Gustafsson. La moto è stata inoltre dotata di un sedile in vinile nero personalizzato, un singolo faro con bordo cromato e una nuova combinazione di colori blu scuro e argento satinato.

Il lavoro meccanico ha visto invece la ricostruzione della forcella e la modifica dei carburatori Mikuni, la revisione dell'impianto frenante, così come l'installazione di un modulo elettronico di accensione e ammortizzatori Hagon, oltre ad altre modifiche.

La moto è ora in vendita su Bring a Trailer a New Orleans, Louisiana, direttamente dal proprietario JT Nesbitt. La Kawasaki viene fornita con un manuale del proprietario, ricevute delle componenti aggiunte, foto della costruzione e parti di ricambio rimosse.







