Una rara Nissan GTP ZX-Turbo al Monterey Car Week

La Nissan partecipò all'International Motorsports Association (IMSA) GT Series dal 1985 al 1990 con la GTP ZX-Turbo, una vettura da corsa costruita da Lola Cars nel Regno Unito, e sviluppata da Electramotive Engineering, in California. Tra pochi giorni, questo modello da competizione di successo, prenderà parte alla Rolex Monterey Motorsports Reunion, nel corso del Monterey Car Week, in programma dal 14 al 17 agosto 2024, 35 anni dopo la sua vittoria del campionato riservato ai costruttori dell'IMSA, replicata poi anche nel 1990.

Un'apparizione piuttosto rara, che rappresenta la celebrazione dell'impegno duraturo di Nissan per l'innovazione negli sport motoristici, e la volontà di ricordare al mondo la ricca tradizione agonistica del marchio in un anno foriero di anniversari. Infatti, il 2024 segna il 55esimo anno dal debutto della Datsun 240Z; il 35esimo anniversario della 300ZX; ed il 15esimo anniversario della 370Z.



