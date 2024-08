McLaren festeggia 50 anni da 1/o titolo mondiale a Monterey

La presenza della McLaren alla Monterey Car Week 2024 sarà incentrata sulla sua storia agonistica e su come il suo pedigree in Formula 1 ispiri le sue supercar oggi, con la ricorrenza del 50° anniversario del primo Campionato del mondo di Formula 1 - e altro ancora - al The Quail, A Motorsports Gathering, il 16 agosto.

Il 1974 rappresenta un anno fondamentale nella storia della McLaren. Il pilota brasiliano Emerson Fittipaldi diventa il primo campione del mondo piloti di Formula 1 della McLaren, il più giovane pilota a diventare campione del mondo in quel momento. Allo stesso tempo, la squadra si aggiudicò anche il suo primo Campionato del Mondo Costruttori. La doppia vittoria è stata la conferma definitiva degli obiettivi del team McLaren.

Il team ha raggiunto la vittoria quattro anni dopo la tragica morte del fondatore Bruce McLaren, nel giugno del 1970. La McLaren ha conquistato 12 titoli mondiali piloti e otto titoli mondiali costruttori, affermandosi come una forza d'élite non solo nella Formula 1 ma in un ampio spettro di sport motoristici globali. Fittipaldi vinse tre gare durante la stagione 1974 aggiudicandosi il campionato.

Il compagno di squadra Denny Hulme - un connazionale di Bruce che aveva corso con lui sia in Formula 1 che in Can-Am, durante la serie vincente di cinque campionati della McLaren - vinse il Gran Premio Media d'Argentina di apertura della stagione.

Insieme hanno consegnato il Campionato Mondiale Costruttori per la McLaren. Per l'occasione sarà esposta la McLaren M23 Formula 1 di Fittipaldi vincitrice del titolo del 1974.

Le successive evoluzioni della vettura furono iscritte nel campionato dal team McLaren fino alla metà della stagione 1977.

In totale, la M23 vinse 16 Gran Premi e un ulteriore titolo di Campionato Mondiale Piloti con James Hunt nel 1976. È uno dei progetti di Formula 1 di maggior successo della McLaren e un pezzo fondamentale della ricca tradizione sportiva del marchio.

Quest'anno, la McLaren ha celebrato l'incredibile eredità di Ayrton Senna a 30 anni dalla sua scomparsa con la rivelazione di due auto speciali al Gran Premio di Monaco. A complemento di una livrea unica per le auto di Formula 1 MCL38 guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, McLaren Automotive ha rivelato la McLaren Senna con la livrea Senna Sempre. Questa vettura, caratterizzata da opere d'arte dipinte a mano dagli esperti tecnici della McLaren Special Operations (MSO), è un omaggio a Senna in pista e alla sua personalità colorata. L'auto sarà in Nord America per la prima volta e sarà presentata insieme a due vetture di Formula 1 guidate da Senna. Si svolgerà nel 2025 il primo campionato McLaren Trophy America. Il campionato di 10 gare per auto da corsa McLaren personalizzate basate sullo stesso DNA da pista delle loro controparti stradali inizierà a marzo e includerà gare all'Indianapolis Motor Speedway e al Circuit of the Americas. Questa serie completa offre gare competitive a piloti GT amatoriali e aspiranti piloti professionisti. Al Quail verrà presentata una particolare evoluzione della serie.



