In vendita uno dei dodici Futurliner prodotti da GM

E' in vendita uno dei soli dodici Futurliner prodotti da GM. Il veicolo attualmente appartiene alla Peter Pan Bus Lines di Springfield, nel Massachusetts, ed è uno dei pochi esemplari di bus futuristico costruiti tra il 1936 e il 1940. Costruiti per promuovere il progresso nel design di GM, pare che in circolazione ne siano rimasti solo nove.



Con il suo massiccio logo GM, quattro fari orizzontali, parabrezza sottile e pannelli laterali in alluminio ondulato, il Futurliner spicca per dimensioni. Per entrare nella cabina di guida è necessario salire una piccola rampa di scale. In cima, si incontra il sedile del conducente e il volante nel mezzo.

Dietro il sedile del conducente centrale, sono due altri sedili.

Il Futurliner non è mai stato un veicolo per passeggeri ed era destinato solo a essere una vetrina mobile. Proprio per questo, il resto del bus è stato utilizzato per essere trasformato in palcoscenico in occasione di vari eventi. A muovere il gigante americano da dodici tonnellate ci pensa un quattro cilindri diesel, con una trasmissione automatica a quattro velocità e trazione posteriore.

Il veicolo è attualmente in vendita su Marketplace.



