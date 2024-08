Omoda & Jaecoo punta in Europa sulla qualità garantita

Ansia da ricarica per le auto a batteria, preoccupazione per la qualità del prodotto, per la sua durata nel tempo, per i tempi di ripristino in caso di incidente, per la reperibilità dei ricambi o le distanze dall'officina autorizzata più vicina a cui rivolgersi.

Sono diverse le preoccupazioni della clientela automobilistica che si affaccia alla nuova mobilità per trovare nuovi marchi protagonisti sulla scena del mercato automobilistico. Sull'onda dello slogan "in Europa per l'Europa", sin dal suo ingresso ufficiale sul mercato italiano, Omoda & Jaecoo ha confermato il suo impegno nella soddisfazione del cliente attraverso una gamma di prodotti articolata con diversi tipi di motorizzazione (ICE, PHEV, BEV), tutte di ultima generazione, una rete di vendita e assistenza capillare con 40 dealer sul territorio, un centro logistico nazionale in grado di rifornire i ricambi entro 24 ore dall'ordine concessionario (48 ore per le isole) e un un pacchetto di garanzia per tutti i veicoli venduti in Italia.

Il brand prevede una garanzia estesa su motore e verniciatura: tutti i veicoli &Jaecoo; venduti in Italia godono di una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri, con copertura senza limite di chilometraggio per i primi 3 anni. La verniciatura è garantita per 3 anni, mentre la protezione contro la corrosione e la ruggine è estesa a 12 anni.Inoltre è prevista una garanzia sui pezzi di ricambio e componenti elettrici con la disponibilità di pezzi di ricambio per 10 anni, con una garanzia di 3 anni/chilometraggio illimitato sui ricambi originali (escluse le parti soggette a usura).

La garanzia copre solo parti e dotazioni originali del veicolo. Esclusi dalla copertura sono gli articoli soggetti a normale usura come pastiglie freni, tergicristalli e cinghie.

