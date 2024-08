Lamborghini Revuelto Opera Unica: ispirata alla Sardegna

Si chiama Lamborghini Revuelto Opera Unica, è stata presentata nell'hotel Cala di Volpe, ed è stata creata dal reparto di personalizzazione Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, per rendere omaggio al blu e ai paesaggi marini caratteristici della Sardegna.



Per dare vista a questa hypercar dalla livrea unica, è stato necessario aggiungere altre 475 ore di lavoro artigianale ai tempi di produzione standard. Infatti, la carrozzeria scultorea è stata utilizzata a mo' di tela con una dissolvenza localizzata da due a tre toni ed esaltata dalla pittura a pennello che ricorda le onde quando colpiscono la scogliera.

La verniciatura ha riguardato anche dettagli come la copertura del pulsante Start/Stop e la targa nominale, mentre la finitura a ricamo degli interni ha richiesto 85 ore di lavoro solo per produrre il nuovo strumento necessario per l'effetto di cucitura ad acqua dedicato a questa Opera Unica.

Nello specifico, le tre distinte tonalità di blu sono state combinate per creare effetti speciali, riservati a questa Opera Unica. Ispirate ai mari cristallini della Sardegna, alle bolle d'acqua, alle onde e al blu profondo delle grotte acquatiche, le tonalità di blu più scure e più chiare sono utilizzate sulle varie superfici della Revuelto, per accentuarne il design e le linee avanguardistiche.

Il Blu Tawaret è il colore di base sui pannelli anteriori dell'auto e sul tetto, in contrasto con il Blu Cepheus più chiaro utilizzato per creare un effetto di dissolvenza e sui pannelli posteriori, mentre il Blu Okeanos è abbinato come terzo blu per creare un effetto di dissolvenza ancora più profondo sul cofano e intorno allo splitter anteriore, messo in risalto dalla vernice Nero Bocca, dallo splitter e dai brancardi in carbonio lucido e dal nero lucido dei cerchi Altanero con freni carboceramici neri.

L'effetto "sfumato" della vernice a pennello e a spatola porta le onde dei tre blu attraverso il posteriore, dal frontale ai lati e alla parte posteriore, evocando i blu turchesi scintillanti che si trovano nella luce rifratta del mare sulla sabbia e sulle pietre. La Selleria, è caratterizzata dal Blu Delphinus come colore principale dei rivestimenti, messo in risalto dal Blu Amon più chiaro sugli schienali dei sedili, sulle portiere e sulle rifiniture della console centrale, con cuciture e profili bianchi Bianco Leda a contrasto.

I sedili, i pannelli delle porte, il tunnel e la linea del tetto introducono una novità nell'applicazione del ricamo Revuelto: grazie a uno strumento appositamente sviluppato, le cuciture a tre toni in Blu Amon, Blu Chepeus e Bianco Leda, che richiamano le tonalità scintillanti delle acque sarde. Questo effetto è ripreso dalla placca Opera Unica in carbonio Blu Mira sulla parete posteriore dell'abitacolo e dalla copertura del pulsante Start/Stop sulla console centrale. Sotto pelle rimane la power unit V12 ibrida plug-in da 1015 CV che consente alla hypercar di Sant'Agata Bolognese di scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e di superare i 350 km/h di velocità massima.

"Una Lamborghini Opera Unica celebra l'innovazione, la creatività e la capacità di declinare l'arte sulle nostre supersportive, che è il cuore del nostro marchio - ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente ed amministratore delegato Lamborghini - i nostri clienti possono esplorare varianti di colore, dettagli, materiali diversi, ricami e finiture all'interno e all'esterno con Ad Personam per produrre una Lamborghini che sia veramente personalizzata per loro".

