All'asta la Jeep Cherokee appartenuta a Renato Zero

E' la eJeep Cherokee Chief del 1979 appartenuta a Renato Zero, quella messa all'asta in questi giorni da Car & Classic. Disponibile fino a domenica 4 agosto, la vettura è quella che il cantautore romano aveva acquistato nuova. In totale, dopo di lui, soltanto altri due titolari si sono avvicendati nella custodia di questo fuoristrada.

La Cherokee viene presentato in asta in ottimo stato, con cerchi in lega originali e vernice rossa ritoccata di recente.

Anche gli adesivi Jeep, che gli conferisocno il tipico aspetto anni Settanta, sono stati ripristinati poco tempo fa. Altro intervento, la sostituzione del motore, che è stato cambiato nel 1993 con un sei cilindri turbodiesel VM 3600 da Carollo, noto specialista veneto di fuoristrada americane.

Nata in un periodo di transizione per l'industria automobilistica americana, la Cherokee è contraddistinta dalla grande calandra, dalle ampie superfici vetrate e da appariscenti decalcomanie, così come dalla sua silhouette squadrata e imponente.

Revisionata fino alla primavera 2026, la vettura si trova in Italia e rimarrà in asta fino a domenica 4 agosto alle ore 19,10. La stima di vendita è di 13-17000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA