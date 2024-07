Mercedes EQA e GLA, Suv attack con un’offerta a 360 gradi

Mercedes-Benz dà valore alla diversity tecnologica e, nell'ambito di una strategia che rimane focalizzata sulla strada dell'elettrificazione, conserva una flessibilità tattica concentrata nel mondo endotermico che le permette di offrire ai propri clienti una gamma ampia e diversificata, in tutti i segmenti. Un portfolio in grado di accontentare ogni tipo di esigenza di mobilità, in particolare nel mondo suv, il segmento più redditizio e popolare a livello globale. Il portfolio di prodotti suv della Stella conta oggi ben 12 modelli che strizzano l'occhio al mondo delle vetture a ruota alta.





Una grande famiglia che permette di scegliere la tecnologia più idonea alle proprie esigenze, in un'offerta che spazia dai benzina ai Diesel di ultima generazione, mild e plug-in hybrid, fino ad arrivare ai modelli 100% elettrici. In pratica, un universo di proposte in cui il cliente può trovare la giusta risposta alle sue esigenze, e dove le potenze partono da 116 CV per arrivare fino a 658 CV a prezzi per tutte le tasche.

Una scelta dettata dalla strategia del brand di offrire agli acquirenti esattamente ciò di cui hanno bisogno; così, nonostante gli ingenti investimenti sulle vetture a batteria, come dimostra una gamma di suv elettrici che copre tutti i segmenti, della EQA fino alla EQS suv, passando per le EQB ed EQE suv, ci sono ancora i modelli a gasolio, che rappresentano lo zoccolo duro delle vendite a ruote alte della stella in Italia, visto che nel 2023 hanno coperto una quota del 64,2%, una percentuale che in realtà è ancora più alta, considerando che il 16,6%, appannaggio dei suv plug-in, riguarda, per la maggior parte, veicoli con unità termica diesel. La lungimiranza del marchio è stata premiata da numeri di vendita importanti anche lo scorso anno con le immatricolazioni di suv che hanno letteralmente dominato il mercato. Piedi ben piantati a terra nel presente, dunque, ma anche progetti che guardano all'imminente futuro, quando, entro la seconda metà del decennio, il 50% delle vendite Mercedes sarà rappresentato da modelli plug-in hybrid e 100% elettrici. Per questo, ci sono già delle piattaforme sulla rampa di lancio relative alle prossime generazioni di vetture BEV, prima tra tutte quella denominata MMA, che sta per Mercedes Modular Architecture, ed è imminente l'arrivo della nuova Classe G elettrica.

"Mai come oggi, soprattutto nel segmento dei suv, possiamo offrire così tante opportunità di scelta, non solo di modelli, ma anche di tecnologie di trazione", ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia. "I nostri clienti non sono tutti uguali e hanno necessità ed esigenze di mobilità che si differenziano attraverso un'ampia serie di variabili e per questo, devono poter scegliere senza condizionamenti né pregiudizi. Le motorizzazioni elettriche rappresentano un'opportunità e un'alternativa in più, che affianchiamo con orgoglio all'offerta di propulsori tradizionali di ultima generazione, un'estensione della nostra gamma per una scelta tecnologica di grande valore, che guarda dritta al futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA