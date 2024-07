Al Bmw Welt di Monaco il ritiro dell'auto si fà nella lounge

Un privilegio per i clienti, ma anche un business per l'azienda visto che le consegne delle auto direttamente in fabbrica a Monaco rappresentano per Bmw non solo un modo per fidelizzare gli utenti (con tutta la comunicazione indiretta che viene fatta sui social e nei racconti agli amici) ma anche per incrementare il già rilevante fatturato di Bmw Welt, che è la struttura ricettiva - completa di museo, shop e ristoranti - di fronte alla sede principale dell'azienda nella città bavarese.

A seconda della voglia di vivere una esperienza unica (ed evidentemente della loro disponibilità finanziaria) i clienti possono prenotare diversi pacchetti per il il servizio 'pick-up your car' alla Bmw, compresi programma di viaggio che sono proposti dai maggiori siti del settore turismo.

Finora il top (costo 1.320 euro) era costituito dal pacchetto Exclusive con accompagnamento al Welt con autista, cerimonia di consegna in un'area separata con rinfreschi e stuzzichini, nonché una presentazione individuale dell'auto al momento della consegna.

Ora debutta però il servizio Privacy Exclusive che con un sovrapprezzo di 249 euro aggiunge un'ora e mezzo di relax in una lounge privata, sottofondo musicale, video emozionale, champagne e presentazione dell'auto - nel migliore stile di Las Vegas - su una piattaforma girevole.

Al cliente viene poi consegnata una registrazione video per ricordare questo momento davvero speciale. Che oggi è riservato ad un numero limitato di clienti perché l'iniziativa ha subito incontrato un grande successo, con le prenotazioni che coprono già un lungo periodo.

