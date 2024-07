Bentley celebra il W12 che esce di produzione

Con le ultime Bentley Bentayga, Continental GT e Flying Spur dotate di propulsore W12 che hanno lasciato la linea di produzione, si è chiuso un capitolo fondamentale del brand inglese, che ha celebrato la costruzione, rigorosamente a mano, dell'ultimo propulsore a 12 cilindri ad alte prestazioni, presso la sede della società, a Crewe nel Regno Unito.

Nell'Heritage Garage di Bentley, infatti, si è tenuto un pranzo commemorativo per i team di assemblaggio e di ricerca e sviluppo del W12, con tanto di successiva foto ritratto nel Pyms Lane Plaza. Gli addetti all'assemblaggio, inoltre, hanno ricevuto in dono un pistone commemorativo del propulsore W12.

Dal 2003, anno in cui il W12 ha equipaggiato la prima generazione della Continental GT, ne sono stati realizzati oltre 100.000. La scelta di chiudere la produzione di un'unità così importante è da ricercarsi nella strategia Beyond100 di Bentley, attraverso la quale il brand ambisce a diventare leader mondiale nella mobilità di lusso sostenibile.

"Il W12 ha svolto un ruolo così importante nella storia di Bentley che era giusto per noi celebrare l'uscita di scena del motore con coloro che sono legati a questo propulsore - ha dichiarato Andreas Lehe, member of the board for manufacturing at Bentley Motors - l'introduzione del motore ha contribuito a cambiare il volto dell'azienda da un giorno all'altro e quindi passerà alla storia come un vero e proprio game changer e dobbiamo ritenerci estremamente orgogliosi di aver progettato, sviluppato e prodotto un'icona del genere in Gran Bretagna per un periodo di tempo così lungo".

