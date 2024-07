Revisioni di auto, calo del 9,6% nei primi 6 mesi

Dopo il record del 2023, si registra un calo delle revisioni di auto. Nei primi sei mesi del 2024 sono stati spesi in Italia 595,3 milioni di euro per effettuare le revisioni degli autoveicoli nelle officine private autorizzate. Nel primo semestre del 2023 la spesa era stata invece di 658,3 milioni: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi, nel 2024 la spesa è diminuita del 9,6%. È quanto emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non essendosi verificato alcun incremento della tariffa negli ultimi dodici mesi, l'aumento della spesa è stato determinato solamente dal calo del numero di revisioni effettuate nel primo semestre: 7.533.580 da gennaio a giugno 2024, contro le 8.331.055 del primo semestre del 2023.

Nel dettaglio, gli oltre 8,3 milioni di revisioni effettuate nei primi sei mesi del 2023 avevano rappresentato il risultato più alto degli ultimi anni: nonostante rispetto allo scorso anno si sia verificato un calo di quasi il 10%, il numero di revisioni eseguite nel primo semestre 2024 può in ogni caso essere definito alto, essendo agli stessi livelli del 2019 e superiore a quelli fatti registrare nel 2018.

