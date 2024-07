Mostra 'Ferrari, One of a Kind' sulla livrea di un treno Rock

Dalle prestigiose ed uniche personalizzazioni di fuoriserie alla personalizzazione della livrea di un treno Rock, per celebrare l'unicità delle vetture del Cavallino Rampante create nei Centri Tailor Made di Maranello, New York e Shanghai.

'Ferrari One of a Kind', l'esposizione di pezzi unici creati nel tempo per esprimere personalità, gusti e desideri dei clienti Ferrari, sale su uno dei treni di punta di Trenitalia Tper che ha iniziato a viaggiare con una livrea dedicata alla mostra, visitabile fino al 17 febbraio 2025 al Museo Enzo Ferrari di Modena. Il treno, un moderno Rock doppio piano in grado di offrire 600 posti a sedere, correrà principalmente fra Milano e Ancona, toccando tutte le più importanti località della via Emilia. Un omaggio a un'eccellenza italiana e a un distretto, quello della Motor Valley, che ha reso l'Emilia-Romagna famosa nel mondo per essere la sede di alcuni dei brand automobilistici e motociclistici più importanti a livello mondiale. L'iniziativa si inserisce in una più ampia collaborazione fra Trenitalia Tper e i Musei Ferrari, che già oggi riserva sconti sul biglietto di ingresso ai musei di Modena e Maranello a chi raggiunge Modena con i treni regionali.



