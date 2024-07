EV300, una Mercedes 300 SL Gullwing con il 'cuore' Tesla

La californiana S-Klub è nota nel mondo delle elaborazioni e delle restomod, cioè delle auto classiche modernizzate, per una apprezzata attività nell'ambito della Stella a Tre Punte. Partendo di solito da 'donor car' su base SLK, lo specialista adatta scocche che riproducono l'iconica 300 Sl anche in variante Ali di Gabbiano, e le completa poi con finiture di pregio.





Ma con la EV 300 John Sarkisyan, ceo di S-Klub è andato oltre, visto che la Mercedes SLK di base è stata sostituita con una Tesla Model 3.

L'auto, che era stata esposta in prima assoluta al Sema Show di Las Vegas nel 2023, è dunque frutto di un insolito quanto riuscito trapianto, finalizzato non solo ad ottenere prestazioni 100% elettriche, ma anche ad utilizzare - il più possibile - l'architettura elettronica della Model 3.

Con un certosino lavoro di progettazione e costruzione artigianale la Testa è stato adattata alla nuova carrozzeria mantenendo tutte le sue caratteristiche specifiche, come gli Adas con relativi sensori e videocamera o le porte che si aprono premendo un pulsante.

Come rivelano le foto della EV 300 - ora messa in vendita nel sito di S-Klub - anche il volante e la plancia sono quelli della Tesla, creando un contrasto che è sottolineato dai rivestimenti in azzurro Tiffany.

Lo stesso caratteristico colore si ritrova all'esterno, visto che è stato usato per le bande longitudinali che spiccano sulla carrozzeria bianco perlato e che personalizza anche i grandi cerchi da 18 pollici calati con pneumatici Toyo R888R. Il tutto per un prezzo che secondo fonti non ufficiali super 1 milione di dollari.



