Udine, il Comune modifica Ztl e area pedonale in centro

Una fascia oraria pomeridiana più ampia di carico/scarico, accesso facilitato per addetti di market e supermercati per le consegne di spesa e per il food delivery, e più flessibilità per professionisti e artigiani che operano in centro. Sono alcune delle novità, già annunciate dal Comune di Udine per la zona a traffico limitato a poco meno di 4 mesi dall'introduzione della nuova regolamentazione del traffico in centro storico, Le modifiche al regolamento della Zona a traffico limitato (Ztl) e dell'area pedonale del centro, ha fatto sapere oggi il Comune, saranno approvate domani nella riunione di giunta. "Sono modifiche che permettono una maggior flessibilità a chi ogni giorno lavora nel cuore della città - spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi - e sono state condivise con tutti i soggetti interessati durante due incontri del Tavolo della mobilità". "Il nostro obiettivo - aggiunge l'assessore alla mobilità Ivano Marchiol - è consentire l'accesso alle auto quando ce n'è bisogno effettivo e non in maniera indiscriminata, pregiudicando l'accessibilità e la sicurezza di cittadini e turisti e anche la bellezza del centro storico. La nostra volontà è arrivare a una versione del disciplinare il più possibile adeguata - conclude - prima dell'installazione e accensione delle telecamere", che monitoreranno i varchi di ingresso. La principale novità riguarda la fascia di apertura al traffico in Ztl nel pomeriggio: per le operazioni di carico e scarico aumenta di mezz'ora, anticipando l'apertura della finestra alle 14.30, mentre il termine alle 16.30 rimane invariato. L'accesso in Ztl viene invece aperto, previa comunicazione delle targhe, a ogni ora del giorno, alle imprese delivery o supermercati con sede al di fuori della zona e fanno consegne a domicilio. La stessa possibilità è concessa ai pazienti con difficoltà di deambulazione che devono sottoporsi a visite mediche urgenti.

Per i clienti di hotel, alberghi e altre strutture ricettive del centro è previsto anche lo studio di un'apposita applicazione per smartphone. Potranno utilizzare gli stalli carico e scarico anche i residenti, domiciliati e fruitori di immobili all'interno della Ztl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA