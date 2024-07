Tutto pronto per il Rally di Roma Capitale 2024

Il Rally di Roma Capitale 2024, che scatterà nella giornata del 26 luglio, e terminerà il 28 luglio, è il sesto appuntamento del FIA European Rally Championship, il quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024, ed è valido per la Coppa Rally di ottava Zona. Vi prenderanno parte oltre 100 equipaggi provenienti da oltre 20 nazioni e vanta già il record di presenza di vetture della categoria Rally 2. Da non perdere la passerella di venerdì 26 luglio, quando le vetture protagoniste dell'evento partiranno dalla Bocca della Verità, attraverseranno le vie del centro, per ritrovarsi davanti al Colosseo. Nella giornata inaugurale, dopo l'arrivo a Colle Oppio, partirà la prova spettacolo. Sabato 27 luglio, si correranno 6 prove speciali, tra cui la lunga "Santopadre-Fontana Liri" di ben 28.74 km; si arriverà quindi a domenica 28 luglio in cui sarà anche la prova più lunga della stagione italiana ed europea, quella che va da Rocca di Cave a Subiaco, da ben 32,30 km. L'evento si concluderà con la cerimonia d'arrivo a Fiuggi dalle 17:15 del 28 luglio, e con la grande serata finale in cui si terrà il Power Stage Party: novità per l'edizione 2024. "Roma ha trovato, grazie a Max Rendina, questa opportunità di far correre le auto da corsa nel centro di Roma davanti ad un pubblico appassionato e curioso - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d'Italia - un rally di alto livello ospitato nella capitale più bella del mondo è un mix di grandissima intensità che si appresta a regalare un grande spettacolo. L'Italia fa ancora una volta una grande figura a livello internazionale".

