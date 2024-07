Sulle Autostrade Veneto cresce traffico da esodo estivo

Per il terzo fine settimana di luglio le previsioni di traffico sono in aumento sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete (Cav). Cav, tra venerdì 19 e domenica 21, prevede tra la A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, la A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo, il transito di oltre 700.000 mila veicoli, stima che considera sia il traffico del weekend precedente che quello omologo dello scorso anno, caratterizzato anche dalla "Festa del Redentore" in programma sabato a Venezia. La giornata di maggior affluenza sarà comunque quella di venerdì, dove si attendono oltre 250.000 veicoli.



