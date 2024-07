Scoperta centrale di riciclaggio auto rubate, 2 arresti

Scoperta dai carabinieri una centrale di riciclaggio di auto rubate vicino Roma. Due le persone arrestate e due denunciate. Ieri sera a Segni, i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm di Colleferro, al termine di un'attività investigativa lampo, hanno arrestato in flagranza un 63enne e un 42enne per riciclaggio in concorso. I militari hanno sorpreso entrambi su un terreno privato di loro proprietà mentre erano intenti a sezionare un'auto rubata con un frullino elettrico e una fiamma ossidrica collegata a una bombola di acetilene. Durante una perquisizione all'interno dell'area circostante sono state trovate 10 macchine smontate, tutte rubate tra maggio e giugno nella provincia di Roma. Identificate altre due persone, un 45enne e una 37enne, residenti in provincia di Frosinone che verosimilmente aiutavano gli arrestati nelle attività di sezionamento e smontaggio delle auto rubate con lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La loro posizione è al vaglio della Procura di Velletri.



