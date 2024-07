Ferrari F355 by Evoluto, solo 55 esemplari da 420 CV

La Ferrari F355 Berlinetta è stata interpretata da Evoluto Automobili per diventare un classico moderno. La base è una donor car fornita dal cliente che viene smontata fino ad arrivare al telaio, il quale viene rinforzato con fusioni in carbonio per un aumento del 23% della rigidità torsionale. Il motore V8 aspirato guadagna nuovi componenti, precisamente oltre 200, ed arriva ad una potenza di 420 CV, guadagnando anche, in base a quanto dichiarato dal comunicato stampa, una risposta esplosiva al pedale dell'acceleratore per una maggiore connessione tra l'erogazione del motore ed il guidatore.



Non manca un nuovo sistema di scarico sportivo in titanio leggero, mentre il peso di 1250 kg assicura una certa reattività nei tracciati ricchi di curve; un particolare che, insieme all'attenzione rivolta alle sensazioni tattili del cambio manuale a 6 marce rielaborato, ed al lavoro dei dischi Brembo GT con pinze a 6 pistoncini all'anteriore ed a 4 pistoncini al posteriore, promettono di incrementare il feeling di guida. La vettura viaggia su pneumatici Michelin Pilot Sport 4S con misure 235/35/19 per l'asse anteriore e 305/30/19 per quello posteriore, montati su cerchi in lega da 19 pollici forgiati e realizzati su misura.

A livello estetico, la sportiva di Maranello vanta interventi realizzati dal team di Callum Designs. Si notano i gruppi ottici a LED posteriori, una rivisitazione della calandra, l'aggiunta delle feritoie sul cofano anteriore, e delle prese d'aria nella parte posteriore della fiancata. Tutti riferimenti alle "rosse" del passato che però non vanno ad alterare la linea della F355 Berlinetta. Completano il quadro l'allargamento della carreggiata ed i nuovi retrovisori. Come per l'estetica, anche l'interno può essere personalizzato in base ai gusti dei clienti ed integra la tecnologia moderna con l'artigianato ed i materiali ricercati. Difficile parlare di prezzi, che variano in base alle richieste individuali, comunque saranno realizzate solamente 55 esemplari di 355 by Evoluto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA