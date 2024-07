Unem, 'prezzi dei carburanti proseguono il calo a giugno'

Sono diminuite a giugno dell'1,4% le vendite dei prodotti petroliferi, una riduzione di 63mila tonnellate in confronto al mese di giugno 2023 che risultò però essere particolarmente positivo. A calare sono anche i prezzi al consumo dei carburanti a giugno hanno continuato la loro discesa, con la benzina che in media è stata pari a 1,853 euro/litro (-4,4 centesimi euro/litro rispetto a maggio), mentre il gasolio si è attestato a 1,705 (-5 centesimi). A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio si mantengono al di sotto della media dell'area euro per circa 3 centesimi. Sono queste le principale indicazioni che arrivano dall'Unem (Unione Energie per la Mobilità') nel rapporto mensile sui consumi petroliferi.

A giugno i dati delle vendite, che risentono di un giorno lavorativo in meno, vedono la decisa flessione del gasolio (-110.000 tonnellate) dovuta al rallentamento del trasporto pesante, e in parte della benzina (-34.000 tonnellate) che nell'ultimo anno aveva mostrato quasi sempre variazioni positive. A compensare tali andamenti è stato in particolare il jet fuel che è aumentato di oltre il 15% (+64.000 tonnellate), confermandosi sopra i livelli pre-Covid. Cresce del 6% (+15.000 tonnellate) anche il bunker che beneficia dell'allungamento delle rotte dovute alle difficoltà di transito nel Mar Rosso.

Rispetto al periodo pre-pandemico - rileva comunque l'Unem - la benzina evidenzia comunque un progresso di quasi il 9%, mentre il gasolio un leggero calo (-2,3%). Il consolidato dei primi sei mesi 2024 mostra un incremento delle vendite del 2,2% verso lo stesso periodo del 2023, nonostante l'azzeramento dei consumi di olio combustibile per la termoelettrica - che ha pesato sul totale con meno 276.000 tonnellate - e la contrazione dei prodotti per la petrolchimica (-6% rispetto allo stesso periodo del 2023). Quanto ai consumi per la mobilità stradale e il trasporto aereo, nei primi sei mesi dell'anno risultano più alti di 661.000 tonnellate rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, di cui la metà attribuibili al jet fuel.

Complessivamente, nel primo semestre dell'anno benzina e gasolio insieme presentano volumi superiori dell'1,9% rispetto al periodo pre-pandemico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA