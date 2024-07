Al via proposta legge bipartisan su turismo motoristico

"Valorizzare i marchi e i luoghi del settore motoristico italiano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per favorire il rafforzamento dell'offerta turistica del nostro Paese". Questo l'obiettivo della proposta di legge bipartisan "Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico" che è stata presentata oggi, presso la Camera dei Deputati, dai primi firmatari il deputato Stefano Vaccari (Pd) e il senatore Gianni Berrino (FdI), rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Intergruppo parlamentare 'Amici dei Motori' accompagnati dal deputato Mauro D'Attis (FI, segretario), Andrea Dara (Lega) e il senatore Costanzo Della Porta (FdI) dell'Ufficio di presidenza dell'Intergruppo parlamentare.

La proposta è stata elaborata in collaborazione con 'Città dei Motori', l'associazione dell'Anci che raggruppa trentanove Comuni rappresentativi del settore presente alla conferenza con il presidente Luigi Zironi e il segretario generale Danilo Moriero.

Nel suo intervento Vaccari ha ricordato che "i marchi del settore motoristico italiano sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo e sono parte fondamentale del Made in Italy e vi è la necessità di valorizzare questa peculiarità stringendo un rapporto più virtuoso e di rete con i luoghi e i territori che ospitano impianti e imprese avendo a riferimento l'esigenza di uno sviluppo turistico che maggiormente offra servizi integrati tra accoglienza, cultura e tipicità locali. Le Città dei Motori, organizzate in associazione, sotto l'egida dell'Anci possono essere veicolo trainante e fondamentale per favorire il rafforzamento dell'offerta turistica nel contesto della nascita di un modello reticolare condiviso da enti pubblici e aziende private. Come intergruppo parlamentare abbiamo voluto dare voce a questa esigenza depositando una proposta di legge con firme trasversali dei gruppi politici che ci auguriamo al più presto possa essere incardinata e discussa alla Camera. Ci confronteremo con il governo per giungere rapidamente alla sua approvazione".

Il senatore Berrino ha messo in evidenza che si tratta di "una proposta innovativa nel panorama turistico italiano. Unisce l'attrattività del nostro paese ad una delle tradizionali eccellenze italiane. I motori. Tecnica, eleganza, bellezza, potenza, tradizione del Made in Italy del settore motoristico, abbinate alla bellezza, particolarità, varietà di paesaggi e ricchezze naturalistiche, storiche, architettoniche del Bel Paese. Una proposta ulteriore per attirare nelle Regioni italiane turisti stranieri e per movimentare ulteriormente il turismo interno".



