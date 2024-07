Pininfarina vince il Green Good Design Award 2024 del Chicago Athenaeum per i progetti della stazione di ricarica elettrica E-Gap Fast e della motoslitta elettrica Vidde Alfa..

Il Green Good Design Sustainability Award punta a conferire il riconoscimento internazionale a individui, aziende, organizzazioni, governi e istituzioni - insieme ai loro prodotti, servizi, idee e concetti - capaci di trasmettere un pensiero di maggiore progresso, verso un mondo più sostenibile.

Il programma di design è organizzato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.

La giuria - sottolinea una nota - ha premiato ancora una volta la capacità di Pininfarina di saper progettare soluzioni innovative e sostenibili, grazie alla sua ricerca continua e alle sue competenze multidisciplinari. Pininfarina ha realizzato questi progetti ispirandosi a due concetti chiave: ridurre l'impatto sull'ambiente e pensare a un modello di business sostenibile.

E-Gap Fast è la colonnina ultra-fast con batteria integrata e una potenza di ricarica di 150 kW firmata da Pininfarina. Può essere personalizzato con una configurazione di Wallbox in AC fino a 22 kW. Tramite un software progettato in house, questo distribuisce in modo dinamico la potenza di ricarica in base al fabbisogno energetico. Pininfarina e Vidde hanno realizzato Alfa, una motoslitta progettata per ridurre al minimo l'impronta ambientale e renderla ecologicamente sostenibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA