Unem, modello aree di servizio in autostrada non funziona

"Il modello impostato non funziona, il prezzo dei carburanti nelle aree di servizio in autostrada non è competitivo, quindi bisogna ripensare il modello. Servono regole chiare che devono vedere coinvolti anche ministero e autorità dei trasporti". Lo ha detto il presidente dell'Unem, Gianni Murano, interpellato sul tema in una conferenza stampa prima dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilità. Murano ha aggiunto che "le circa 500 aree di servizio sulle autostrade non possono essere ridotte a vendere centinaia di migliaia di litri, bisogna ripensare il servizio per renderle più competitive".

"Per traguardare gli obiettivi di penetrazione dei prodotti low carbon" come ad esempio i biocarburanti "è importante che ad un sistema di obblighi, fino ad oggi perseguito, si affianchi un sistema di meccanismi premianti anche sulla parte fiscale del prezzo finale. È un meccanismo usato con successo nel passato e non è l'unico". Lo ha detto il presidente dell'Unem, Gianni Murano, nell'assemblea annuale aggiungendo che "dobbiamo trovare insieme alle istituzioni nazionali ed europee una regolamentazione chiara e non penalizzante verso questo tipo di prodotti".



Urso, ddl su riordino rete carburanti in cdm prima del 15/8

"Stiamo lavorando a un disegno di legge, da portare in un cdm prima della pausa ferragostana, per una riforma organica per la razionalizzazione della rete dei carburanti che preveda anche un aumento delle forme alternative, con incentivi significativi per la dismissione degli impianti e per favorire le colonnine di ricarica elettrica e i biocarburanti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, chiudendo l'assemblea dell'Unem.

"Il disegno di legge fatto con il ministro" dell'Ambiente e della sicurezza energetica "Pichetto è il frutto di un lavoro significativo realizzato con il confronto con rappresentanti di categoria per quasi un anno e mezzo; avrà il suo percorso parlamentare dove speriamo sia ulteriormente implementato - ha aggiunto Urso - E' un ddl lungamente atteso dal settore che prevede un riordino complessivo anche per incentivare il passaggio all'elettrico e all'utilizzo sempre maggiore come ci auguriamo dei combustibili sintetici, dei biocombustibili, dell'idrogeno anche per il settore dei trasporti. E' perfettamente in linea con la visione strategica che ha contraddistinto e credo che contraddistinguerà sempre più la nostra Unione europea di una neutralità tecnologica per il combustibile per affrontare la transizione ambientale e quindi la decarbonizzazione dei trasporti".

