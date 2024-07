La Bugatti W16 Mistral è entrata nella fase finale dei test

La Bugatti W16 Mistral rappresenta il canto del cigno per il motore W16, presenta un'aerodinamica rivista, una monoscocca completamente riprogettata e, come roadster, offre acustica curata e lusso anche ad una velocità massima superiore a 420 km/h.



Sottoposta a severi crash test superati con successo, per ottenere l'omologazione anche in Nord America ed in Europa, la vettura in questione è entrata nella fase finale dei test di pre-produzione. Il prototipo 2 ha già percorso 32.000 km, con prove effettuate su diversi percorsi: in montagna, a livello del mare, ed in condizioni di traffico intenso. Mancano altri 5.000 chilometri in pista ed altri test per raggiungere un totale di 40.000 km solo su questa vettura.

Il test finale ad alta velocità dovrebbe essere effettuato in una delle pochissime piste al mondo che consentono di svolgerlo e, al momento, è in via di definizione. In seguito, la roadster più aerodinamica ed affascinante del brand dovrebbe iniziare ad essere prodotta, secondo le informazioni diramate dalla casa francese, entro fine anno, presso l'atelier di Molsheim.

