Cupra illumina la notte di Milano, 3 installazioni e una mostra

Da luglio a settembre, il ponte del Naviglio Pavese, il ponte di pietra e il ponte di ferro del Naviglio Grande si accendono con un gioco di luci e colori, illuminando le aree vicine e contribuendo ad aumentarne la sicurezza. Cupra, il brand più giovane e unconventional del gruppo Volkswagen, ha risposto all'invito dell'assessorato allo Sport di Milano e, nell'ambito del palinsesto di Darsena Sport per l'estate ha trasformato i ponti storici in opere d'arte luminose.

Il progetto 'Cupra illumina la notte' celebra la luce, elemento di design e strumento che trasformare la città valorizzandone il patrimonio architettonico, con una componente estetica ma anche un ruolo funzionale nella sicurezza. "E' anche una risposta ai residenti e ai commercianti della zona, per aumentare la vivibilità e incrementare la sicurezza dopo gli spiacevoli episodi di degrado - ha spiegato Martina Riva, assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano - continuando l'impegno dell'amministrazione nel presidiare quei territori che rischiavano di diventare dei 'non luoghi'".

Parallelamente all'illuminazione dei ponti, Cupra si impegna a promuovere la cultura e lo sport a Milano. In collaborazione con l'assessorato allo sport e con il supporto del fotografo Daniele Mascolo, realizzerà una mostra fotografica che offrirà uno sguardo sulla vita sportiva della città, aperta fino al 30 agosto. "Arte e cultura urbana sono territori che Cupra ha esplorato e che continuerà a esplorare attraverso attivazioni come questa. Il progetto Cupra illumina la notte è la concretizzazione del nostro impegno nel migliorare la sicurezza e l'aspetto estetico degli ambienti urbani, combinando la luce e il design innovativo, elementi chiave del nostro Dna" ha dichiarato Pierantonio Vianello, direttore Cupra in Italia.

L'illuminazione dei ponti avverrà grazie a un sistema avanzato e a basso consumo che sfrutterà 20mila microled RGB, installati su Ponte Gola (tra Via Gola e Via Lagrange), sullo storico Ponte di Ferro (Ponte Enrico Molteni, all'angolo con Via Casale) e su Ponte Alda Merini (all'altezza di Via Corsico).





