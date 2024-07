Alla Oxford University un centro di ricerca firmato Hyundai

Hyundai Motor Group e la Oxford University hanno inaugurato l'Oxford-Hyundai Motor Group Foresight Centre. La sede è presso la storica Convocation House di Oxford, dove il Foresight Centre si dedicherà a supportare l'elaborazione della visione strategica a lungo termine del gruppo industriale.

Il Centro, nello specifico, condurrà ricerche innovative a sostegno del progresso collettivo e faciliterà scambi interdisciplinari tra agenzie governative, università ed esperti del settore per sviluppare proiezioni a lungo termine sulle tendenze future della società.

"Quella con Hyundai Motor Group - ha dichiarato ha dichiarato il professor Soumitra Dutta, Dean della Saïd Business School - è una partnership importante e coinvolgente, grazie alla quale i nostri accademici di fama mondiale contribuiranno a plasmare il futuro attraverso una ricerca basata sui valori. La visione di Hyundai Motor Group di perseguire un futuro migliore per l'umanità si allinea perfettamente con i nostri valori: ci aspettiamo una collaborazione proficua e di reciproco arricchimento".

All'inaugurazione hanno preso parte gli esponenti di Hyundai Motor Group Gyun Kim, executive vice president of business intelligence institute e Heung-Soo Kim, executive vice president of global strategy office. "L'industria automobilistica sta attraversando un cambiamento di paradigma senza precedenti - ha affermato Gyun Kim - e in questi tempi è fondamentale per le aziende abbandonare un approccio basato sull'esperienza del presente e adottare una prospettiva a lungo termine per identificare le tendenze future su larga scala".

Il Foresight Center collaborerà anche con il network di open innovation del Gruppo Hyundai in luoghi chiave come Stati Uniti, Cina, India, Germania e Singapore. Questa collaborazione contribuirà all'espansione degli ecosistemi del Gruppo nella realizzazione del futuro della propria visione.

